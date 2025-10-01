Hafen Straubing-Sand jetzt mit eigenem KV-Terminal

01.10.2025

Das Projekt für bis zu zehn Züge pro Woche in Niederbayern wird vom Bund mit rund 19 Mio. EUR gefördert.

Hafen Straubing-Sand jetzt mit eigenem KV-Terminal Bild: Hafen Straubing-Sand / Feierten die Betriebsaufnahme des neuen KV-Terminals (v.l.n.r.): Adalbert Hösl, Joseph Laumer, Jürgen Albersmann, Markus Pannermayr, Josef Zellmeier, Ulrich Lange, Andreas Löffert, Markus Schmid, Holger Bochow
Im Hafen Straubing-Sand wurde am 30.September das neue Terminal für den Kombinierten Verkehr offiziell in Betrieb genommen.Auf einer Gesamtfläche von mehr als 50.000 m²  ermöglicht es den effizienten Umschlag von Containern zwischen Straße und Schiene.Damit stärkt es die Marktposition des Güterverkehrszentrums entscheidend.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Klaudia Malej steuert die schwersten Züge

Die Villacherin wurde in Amsterdam zum „Train Driver oft the Year“ gewählt. Quereinsteiger:innen wie sie sind bei den ÖBB sehr gefragt.

29.09.2025

Pacemaker Award 2025: Nominierung für Medlog Austria

Das Unternehmen betreibt ein System für den umweltfreundlichen Transport von Überseecontainern.

25.09.2025

RCG digitalisiert Anschlussbahn der voestalpine Stahl Donawitz

Kundenwünsche fließen direkt ein; neue Funktionen werden gemeinsam getestet und laufend angepasst.

24.09.2025
Anzeige
Anzeige