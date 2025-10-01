Hafen Straubing-Sand jetzt mit eigenem KV-Terminal

Das Projekt für bis zu zehn Züge pro Woche in Niederbayern wird vom Bund mit rund 19 Mio. EUR gefördert.

Bild: Hafen Straubing-Sand / Feierten die Betriebsaufnahme des neuen KV-Terminals (v.l.n.r.): Adalbert Hösl, Joseph Laumer, Jürgen Albersmann, Markus Pannermayr, Josef Zellmeier, Ulrich Lange, Andreas Löffert, Markus Schmid, Holger Bochow

Im Hafen Straubing-Sand wurde am 30.September das neue Terminal für den Kombinierten Verkehr offiziell in Betrieb genommen.Auf einer Gesamtfläche von mehr als 50.000 m² ermöglicht es den effizienten Umschlag von Containern zwischen Straße und Schiene.Damit stärkt es die Marktposition des Güterverkehrszentrums entscheidend.