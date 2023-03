Bild: Port of Rotterdam

Der Hafenbetrieb Rotterdam hat seinen Jahresbericht 2022 vorgelegt.Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben zu enormen Veränderungen der Güterströme und zu hohen Energiepreisen geführt, was die Inflation anheizte und die Wirtschaft ausbremste.Trotzdem blieb das Volumen des Güterumschlags in Rotterdam mit 467,4 Mio.Tonnen gegenüber 2021 nahezu konstant.Auch finanziell blickt der Hafenbetrieb auf ein gutes Jahr zurück.