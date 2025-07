Hafen Rotterdam: Leichtes Plus im Segment Container

Port of Rotterdam Authority erreicht im ersten Halbjahr 2025 ein solides Geschäftsergebnis. Insgesamt ging der Warenumschlag in Europas größtem Hafen zurück.

Die Port of Rotterdam Authority hat in finanzieller Hinsicht ein solides Halbjahr hinter sich.Die Einnahmen der Hafenbehörde stiegen in der ersten Jahreshälfte um 5,2 Prozent auf 462,3 Mio.EUR.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 1,1 Prozent auf 295 Mio.EUR.