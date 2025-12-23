Hafen Rotterdam bekommt Terminal für militärische Fracht 

Auf der Maasvlakte 2 entsteht ein intermodaler Umschlagplatz mit integriertem Gleisanschluss.

Im Hafen Rotterdam soll im Nordwesten der Maasvlakte 2 ein 15 Hektar großes Terminal für das niederländische Verteidigungsministerium entstehen.Die Entscheidung darüber fiel am 19.Dezember durch das Kabinett.Das Bauvorhaben wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern.Das Ministerium beabsichtigt, das neue Terminal für den Umschlag und Transit von Waffen und Gerät zu nutzen.