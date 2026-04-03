Bahn-Sextett in Rotterdam besiegelt Zusammenarbeit

03.04.2026

Mit „Track Together“ startet eine noch intensivere Partnerschaft auf der Hafenbahnlinie.

Bahn-Sextett in Rotterdam besiegelt Zusammenarbeit Bild: Roy Borghouts
Sechs Schienengüterverkehrsunternehmen machen einen gemeinsamen Schritt hin zu intensiverer Zusammenarbeit auf der Hafenbahnlinie in Rotterdam.Rail Force One, HSL Netherlands, DB Cargo Nederland, RTB Cargo, LTE und Rail Cargo Group haben unter der Leitung der Port of Rotterdam Authority eine Vereinbarung zur Verbesserung der betrieblichen Kooperation unterzeichnet.Das sogenannte „Shunting Agreement“ ermöglicht den Güterbahnen - die zusammen 70 Prozent des Marktes abdecken -, bei Kapazitätsengpässen gegenseitig Fahrten zu festen Tarifen zu übernehmen.Ziel ist es, Zugausfälle und erhebliche Verspätungen zu vermeiden.Darüber hinaus stellt die Vereinbarung sicher, dass bei Abweichungen vom Regelbetrieb Züge schnell von anderen Unternehmen übernommen werden können.

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