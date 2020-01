Hafen Koper: Zehn Jahre Entwicklung und Wachstum

Der Erfolg, das Wachstum und die Entwicklung von Hafenaktivitäten wird auf lange Sicht gemessen. In Anbetracht dessen hat der Hafen Koper eine Übersicht über die Aktivitäten der letzten zehn Jahre erstellt, in denen er zu einem der wichtigsten Häfen der Region wurde.

Im Bereich der Container hat Luka Koper bereits im Jahr 2010 die Vorreiterrolle an der Nordadria übernommen und hält diese bis heute aufrecht. Im Jahr 2009 hat der slowenische Hafen den Pier I erweitert und die Kapazität des Containerterminals erhöht, was die Einrichtung direkter Fernost-Liniendienste und die Entwicklung von Bahnverbindungen zu den Hinterlandmärkten ermöglichte. Im Bereich Automotive ist Koper einer der größten Autohäfen im Mittelmeerraum.

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den Bereichen Container und Automotive wird auch im Vergleich der Umschlagsstruktur deutlich. Container und Autos, die auch im strategischen Geschäftsplan des Unternehmens bis 2025 als strategische Ladung identifiziert werden, machen heute 46 Prozent des Geschäftsvolumens aus. In beiden Segmenten handelt es sich um Güter mit höherer Wertschöpfung.

Luka Koper hat in den letzten zehn Jahren die in Containereinheiten gemessenen Mengen und die Anzahl der Fahrzeuge verdoppelt. Der Gesamtdurchsatz stieg um ein Drittel. Die Zahl der Lkw hat sich mehr als verdoppelt, was die außerordentliche Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung in den Hinterlandländern, insbesondere im Automobil- und Containerbereich, widerspiegelt. Die Anzahl der Züge stieg um fast ein Drittel, trotz der Einschränkungen hervorgerufen durch die eingleisige Strecke zwischen Koper und Divača.

