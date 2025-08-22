Plus 14 Prozent Containerumschlag im Hafen Koper

22.08.2025

Auch am Autoterminal verzeichnete der slowenische Adriahafen im ersten Halbjahr 2025 Zuwächse.

Plus 14 Prozent Containerumschlag im Hafen Koper Bild: Hafen Koper
Trotz zahlreicher Unsicherheiten hat die Luka Koper Group im ersten Halbjahr 2025 eine gute Leistung erbracht und alle wichtigen Kennzahlen übertroffen.Insgesamt stieg der Frachtumschlag um 1 Prozent und erreichte 11,4 Mio.Tonnen Güter.Der gestiegene Frachtumschlag wirkte sich positiv auf den Nettoumsatz des slowenischen Hafenbetreibers aus.Dieser erreichte im ersten Halbjahr 187,7 Mio.

