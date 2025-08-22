Plus 14 Prozent Containerumschlag im Hafen Koper

Auch am Autoterminal verzeichnete der slowenische Adriahafen im ersten Halbjahr 2025 Zuwächse.

Trotz zahlreicher Unsicherheiten hat die Luka Koper Group im ersten Halbjahr 2025 eine gute Leistung erbracht und alle wichtigen Kennzahlen übertroffen.Insgesamt stieg der Frachtumschlag um 1 Prozent und erreichte 11,4 Mio.Tonnen Güter.Der gestiegene Frachtumschlag wirkte sich positiv auf den Nettoumsatz des slowenischen Hafenbetreibers aus.Dieser erreichte im ersten Halbjahr 187,7 Mio.