Hafen Koper Gruppe mit deutlich mehr Umsatz und Ertrag

Der slowenische Seehafen blieb auch im Geschäftsjahr 2025 Marktführer im Containerverkehr an der Adria.

Die Luka Koper Group hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen.Trotz der Herausforderungen durch die instabile Weltwirtschaft, Handelsunsicherheiten und veränderte Lieferketten konnte durch Anpassung und aktive Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten ein Wachstum beim Umschlag erzielt werden.Der Nettoumsatz erreichte im vergangenen Jahr 380,3 Mio.EUR, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2024 entspricht.Dieses Wachstum sei hauptsächlich auf einen erhöhten Container- und Pkw-Umschlag sowie gestiegene Einnahmen aus Lagergebühren zurückzuführen, gibt das Management bekannt.