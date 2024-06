Hafen Koper: Erstanlauf der „Astrid Maersk“

Am 16.Juni erreichte das zweite große Schiff von Maersk, das mit „grünem" Methanol fahren kann, zum ersten Mal Slowenien und machte im Hafen Koper fest.Die "Astrid Maersk" folgt auf ihr Schwesterschiff "Ane Maersk", die Anfang des Jahres vom Stapel lief.Die "Astrid Maersk" fährt auf der AE12-Strecke, die Asien und Europa miteinander verbindet.Sie kam von Port Said in Ägypten und setzte anschließend ihre Reise in Richtung Triest, Tanger (Marokko) und Singapur fort.

