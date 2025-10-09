Hafen Hamburg: USA sind weiterhin ein Schlüsselmarkt

09.10.2025

Trotz verschärfter geopolitischer Szenarien und zahlreicher Zollschranken bleibt das Fahrtgebiet Transatlantik essentiell.

Hafen Hamburg: USA sind weiterhin ein Schlüsselmarkt Bild: Port Authority NY/NJ
Die USA bleiben für den Hamburger Hafen ein unverzichtbarer Partner mit einer hohen Kaufkraft.Darüber bestand Einigkeit unter den Teilnehmern des Webinars „Zukunft Transatlantik: Neue Dynamiken im Handel mit den Amerikas" von Hafen Hamburg Marketing.Das, obwohl die Entwicklung der maritimen Güterströme im ersten Halbjahr 2025 mit minus 19,3 Prozent auf 275.00 TEU stark rückläufig war.Aus Sicht von Transworld Shipping in Hamburg setzten die Linienreedereien verstärkt auf die Häfen an der US-Ostküste.

