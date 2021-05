Hafen Hamburg: Starkes Plus im Containerverkehr per Bahn

Nach verhaltenem Start in den ersten beiden Monaten brachte der März einen deutlichen Schub für den Containerumschlag.

In den ersten drei Monaten des Jahres wurden im Hamburger Hafen 32,1 Mio.Tonnen Seegüter an den Terminals geladen oder gelöscht.Das ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis ein leichtes Plus von 0,4 Prozent.Der Stückgutumschlag blieb mit 22,4 Mio.Tonnen (-0,5 %) noch knapp unter dem Vorjahresergebnis.