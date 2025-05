Hafen Hamburg mit 308.000 TEU im Österreich-Verkehr

Etwa 250 Fachleute aus der österreichischen Logistikbranche begrüßten Vorstand Axel Mattern und der Leiter der Repräsentanz Österreich, Alexander Till, bei der gestrigen Abendveranstaltung von Hafen Hamburg Marketing (HHM) in Wien.An dem Event beim Heurigen Wolff nahmen zur Freude des Veranstalters auffallend viele Gäste aus den Bundesländern teil.2024 sei für den Hamburger Hafen in Österreich ein gutes Jahr gewesen, sagte Alexander Till in einem kurzen Rückblick.Zwar sei des Seefrachtaufkommen in einem schwierigen Marktumfeld um 5,6 Prozent auf 5,16 Mio.Tonnen gesunken, was hauptsächlich am geringeren Rohstoffbedarf der voestalpine Stahlproduktion in Linz gelegen habe.

