Hafen Hamburg: Fernost treibt Containergeschäft

Während das USA-Geschäft durch Zölle belastet ist, spürt Deutschlands größter Seehafen starke positive Impulse aus Asien.

Nach drei Jahren mit rückläufigen Gesamtumschlagzahlen hat der Hamburger Hafen 2025 wieder ein Plus verbucht.Mit 114,6 Mio.Tonnen lag das Gesamtaufkommen im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent über dem von 2024, teilt die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) mit.Angetrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch einen deutlichen Anstieg im Containersegment.So wurden 2025 im Hamburger Hafen 8,3 Mio.