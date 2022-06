Hafen Constanza bekommt neues RoRo-Terminal

Die rumänische Regierung hat mit der Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) aus Dubai und DP World eine Vereinbarung über die Entwicklung neuer Infrastruktur im Hafen Constanza unterzeichnet.Dieser Schritt soll den Hafen zu einem der wichtigsten Fracht- und Fahrzeugumschlagpunkte am Schwarzen Meer machen. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur beabsichtigt die Entwicklung eines neuen RoRo-Terminals, um den Schiffsverkehr im Schwarzmeerhafen, der sich zu einem wichtigen Tor für den Handel mit Osteuropa entwickelt hat, zu steigern.Dies erfordert erhebliche Investitionen und effizientere Abläufe, um den Transit von RoRo-Einheiten durch den Hafen Constanza zu beschleunigen.DP World wird das Projekt umsetzen und die notwendigen Investitionen in physische und elektronische Anlagen tätigen, um Constanza zu einem Zentrum für Importe nach Europa zu machen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login