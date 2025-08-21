Hafen Bar investiert 4,9 Mio. EUR in neuen Mobilkran

Die Liebherr-Maschine dient der Modernisierung und Überwindung der Folgen der Naturkatastrophe vom Juli 2024.

Ein Liebherr-Hafenmobilkran des Typs LHM550 wurde vor kurzem in Einzelteilen an den Hafen Bar in Montenegro geliefert.Die Investition ist einer der wichtigsten Schritte zur Modernisierung und Verbesserung der Betriebskapazitäten des Seehafens an der unteren Adria und soll einen schnelleren, sichereren und effizienteren Güterumschlag ermöglichen.Die Entladung von der „Ijsselvliet“ erfolgte am 14.und 15.August 2025.