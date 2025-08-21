Hafen Bar investiert 4,9 Mio. EUR in neuen Mobilkran

21.08.2025

Die Liebherr-Maschine dient der Modernisierung und Überwindung der Folgen der Naturkatastrophe vom Juli 2024.

Hafen Bar investiert 4,9 Mio. EUR in neuen Mobilkran Bild: Port of Bar
Ein Liebherr-Hafenmobilkran des Typs LHM550 wurde vor kurzem in Einzelteilen an den Hafen Bar in Montenegro geliefert.Die Investition ist einer der wichtigsten Schritte zur Modernisierung und Verbesserung der Betriebskapazitäten des Seehafens an der unteren Adria und soll einen schnelleren, sichereren und effizienteren Güterumschlag ermöglichen.Die Entladung von der „Ijsselvliet“ erfolgte am 14.und 15.August 2025.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Niedersachsens Häfen segeln auf Erfolgskurs

An den neun deutschen Toren zur Nordsee wurde heuer im ersten Halbjahr gegenüber 2024 mehr als die doppelte Menge an Standardcontainern gelöscht und geladen.

20.08.2025

Containerumschlag kurbelt Geschäft im Hafen Hamburg an

An Deutschlands größtem Hochseehafen ist das Aufkommen im ersten Halbjahr überraschend stark gewachsen. Auch die Hinterlandverkehre profitieren.

19.08.2025

Hapag-Lloyd mit deutlichem Plus bei der Transportmenge

Volatile Nachfrage- und Frachtratenentwicklung im ersten Halbjahr; Fokus bleibt auf Qualität, Wachstum und Performance.

18.08.2025
Anzeige