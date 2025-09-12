Mit Resilienz gegen die Disruption

12.09.2025

Mit dieser Strategie empfiehlt sich der Hafen Antwerpen-Brügge als Partner für die heimische Wirtschaft.

Mit Resilienz gegen die Disruption Bild: ÖVZ - Joachim Horvath / Das Team des Port of Antwerp-Bruges beim Netzwerktreffen im Palast Hohenems.
Im Palast Hohenems präsentierte sich der Hafen Antwerpen-Brügge gestern als Partner in schwierigen Zeiten.Vor 90 Gästen aus Vorarlberg, Süddeutschland und der Ostschweiz erläuterte International Business Manager Wim Dillen die aktuellen Entwicklungen in der maritimen Logistik.„Wir leben in einer Zeit der Disruption, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, Zollbarrieren und Sanktionen“, berichtete er.Das mache die Seehäfen zu einer kritischen Infrastruktur sowie zu Gateways für Importe und Exporte.In seinen Ausführungen strich Wim Dillen die Vielfalt des Hafen Antwerpen-Brügge hervor, was sowohl die Güterarten als auch die Fahrtgebiete betrifft.

