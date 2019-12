Haeger & Schmidt und Felbermayr etablieren Stützpunkt in Hamburg

Gemeinsames Vertriebsbüro in der Hansestadt ergibt wertvolle Synergien für Transport- und Logistiklösungen in den Süden

Die Unternehmensgruppe Haeger & Schmidt sowie das Mutterunternehmen Felbermayr vertiefen ihre Zusammenarbeit. Dazu wurde Anfang Dezember ein gemeinsames Vertriebsbüro in Hamburg eröffnet. Vorrangiges Ziel der Aktivität ist eine weitere Verbesserung der Betreuungsqualität von Überseespediteuren, Carriern und Verladern.

Haeger & Schmidt Logistics bietet ein vielfältiges Portfolio im Bereich der Maritimen- und Hinterlandlogistik an. Der Fokus liegt dabei auf multimodalen Transportlösungen per Binnenschiff und Bahn von und zu den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen. Das Transport- und Hebetechnikunternehmen Felbermayr realisiert traditionell anspruchsvolle Straßen- und Schwertransporte.

„Bereits jetzt sind wir in der Lage, unseren Kunden äußerst attraktive Logistiklösungen zu offerieren. Mit der Eröffnung des Büros in Hamburg können wir die Vorteile unserer One-Stop-Logistiklösungen unseren Kunden in Norddeutschland jetzt auch direkt vor Ort anbieten“, freut sich der Vertriebsleiter von Haeger & Schmidt Logistics, Felix Zocher.

Dazu Felbermayr-Vertriebsleiter Clemens Felbermayr: „Da wir in Bezug auf Straßentransporte aus Österreich sehr exportlastig agieren, ergeben sich durch den neuen Standort wertvolle Synergien für Transporte in den Süden, also beispielsweise nach Österreich, Italien, Slowenien und auch in die Balkan-Region.

Als Ansprechpartner im Hamburger Vertriebsbüro konnte der Logistikexperte Detlev Krieger gewonnen werden. Er ist seit vielen Jahren mit der Branche bestens vertraut und wird das Büro leiten und aufbauen.

Die Unternehmensgruppe Haeger & Schmidt i bietet mit den Firmen Haeger & Schmidt Logistics, HSW Logistics (beide mit Sitz in Duisburg), Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV (Antwerpen), ETK Euro Terminal Kehl und Best Logistics Sp.z o.o (Stettin) ein umfassendes Logistikportfolio. Rund 200 Mitarbeitende bauen das Leistungsangebot in konsequenter Kundenorientierung aus.

Die Felbermayr Holding GmbH mit Firmensitz in Wels/Österreich ist mit 69 Standorten in 19 Ländern Europas vertreten. Aktuell beschäftigt die Unternehmensgruppe Felbermayr rund 2.700 Fachkräfte, welche 2018 einen konsolidierten Nettoumsatz von rund 637 Millionen Euro erwirtschafteten. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Spezial- und Schwertransporte, Mobilkran- und Arbeitsbühnenvermietung, Heavylifthandling sowie Tief- und Hochbautätigkeiten.

www.felbermayr.cc; www.haegerundschmidt.com