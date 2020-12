H.Essers verteilt für Pfizer Covid-19-Impfstoffe in Europa

Nachdem Pfizer und BioNTech die Zulassung für den Covid-19-Impfstoff in der EU erhalten haben, startete am 26. Dezember der europaweite Vertrieb für das sensible Pharmaprodukt. Dabei setzt man auf den Logistikdienstleister H.Essers.

Das belgische Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Expertise im Aufbau integrierter Logistiklösungen für die Pharmaindustrie und ist seit fünfzehn Jahren Partner von Pfizer. „Wir sind absolut begeistert, dass wir mit diesem Know-how nun zu einem historischen Moment wie diesem beitragen können“, sagt H.Essers CEO Gert Bervoets.

Seit 2006 hat der Logistiker innerhalb Europas ein hochspezialisiertes Netzwerk für den oft komplexen Transport von sensiblen pharmazeutischen Produkten aufgebaut. In Kombination mit den technologisch gut ausgestatteten und hoch gesicherten Trailern ist man in der Lage, den sicheren und temperaturkontrollierten Transport der Impfstoffe zu organisieren.

In den kommenden Monaten verantwortet H.Essers die primäre Verteilung auf der Straße zu verschiedenen Verteilerplattformen und Flughäfen in ganz Europa. Dank der eigenen Flotte von 600 gesicherten und temperaturgeführten Aufliegern kann der Logistikdienstleister so sicher und schnell reagieren.

„In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Pfizer und anderen Pharmakunden haben wir gemeinsam ein enormes Know-how im Bereich der temperatursensiblen Transporte aufgebaut“, sagt Gert Bervoets. „Das bedeutet auch, dass wir schnell handeln können. Wir haben gerade eine Roadmap fertiggestellt, die eine einwandfreie und sichere Distribution gewährleisten wird.“

„Die Transportzeiten, die 24/7-Überwachung und die lückenlose Rückverfolgung sind wesentliche Aspekte der Roadmap“, ergänzt Danny Hendrikse, Vice President Intercompany Operations bei Pfizer. „Die Temperatur muss ständig überwacht werden. Außerdem verantworten mehrere Logistikpartner die globale Distribution. Alle diese Unternehmen sind an ein globales System von Pfizer angeschlossen. So können wir jederzeit sehen, wo sich eine bestimmte Sendung befindet.“

Die Verteilung erfolgt unter Einhaltung strenger Temperatur- und Sicherheitsbedingungen. „Es wird wirklich nichts dem Zufall überlassen“, sagt Gert Bervoets. „Sowohl die Produktion als auch die Logistik sind bis ins kleinste Detail vorbereitet, um eine schnelle und sichere Verteilung der Impfstoffe zu gewährleisten.“

