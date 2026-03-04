Gysev Cargo fährt bald Güterzüge von und nach Triest

Nach über 100 Jahren rückt Ungarn wieder ans Meer. Teilbetrieb des in Bau befindlichen Terminals soll 2028 starten.

Den ungarischen Terminal, der zurzeit im italienischen Adria-Hafen Triest entsteht, wird künftig die Güterbahn Gysev Cargo bedienen.Eine entsprechende Vereinbarung haben kürzlich Péter Garai für die staatliche Baugesellschaft Adria Port Zrt sowie András Riegler und Péter Tisza für Gysev Cargo unterzeichnet.Ziel ist, einen regelmäßigen Güterverkehr auf der Schiene zwischen dem Hafen Triest und ausgewählten Logistik-Hubs in Ungarn einzurichten.Als Vorbereitung dazu hat Mitte Februar am Hauptsitz von Budapest Freeport Logistics ein technisches Treffen mit der Geschäftsleitung von Adria Port, dem Maritimen Transportausschuss der Magyar Szállítmányozók Szövetsége (Verband der ungarischen Spediteure) sowie dem Verband der ungarischen Donauhäfen stattgefunden.Die Partner arbeiten am Aufbau einer integrierten Logistikkette, die den Umschlagplatz an der Nordadria mit dem Wirtschaftsraum Ungarn verbinden soll.