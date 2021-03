GW ist D-A-CH-Logistiker der Mibelle Group

Mit rund 1.200 Mitarbeitenden entwickelt und produziert die Mibelle Group Marken und Eigenmarken für den Handel in den Geschäftsfeldern Personal Care & Beauty, Home Care und Nutrition. Dafür hat Gebrüder Weiss im vergangenen Jahr das E-Fulfillment in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen.Die Kooperation umfasst die komplette Logistik- und IT-Abwicklung der Online-Bestellungen des Kunden und hat sich im Frühjahr 2020 aus dem bereits bestehenden Lagergeschäft für das Unternehmen entwickelt.Auf Grundlage des neuen digitalen Kundenportals myGW können alle Beteiligten in der Lieferkette – vom Lieferanten bis zum Endkunden – sämtliche wichtigen Informationen zu einer Sendung abrufen – rund um die Uhr und in Echtzeit.

