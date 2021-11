GW glänzt bei Großprojekt für die Zumtobel Gruppe

Der Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss hat für den Lichtkonzern Zumtobel 12.600 LED Straßenleuchten und Lichtmasten über die Bahnroute der „Neuen Seidenstraße“ in die Mongolei transportiert.Hintergrund ist ein Infrastrukturprojekt der mongolischen Regierung, bei dem die Zumtobel Gruppe vor zwei Jahren mit der Lieferung und Installation von Straßenleuchten beauftragt wurde.Während der rund 30-tägigen Fahrzeit lagerten die neun Meter langen Masten fest fixiert in eigens dafür angefertigten Holzgestellen, die ein Verrutschen der Ladung in den Containern verhinderten.Mit dieser speziellen Ladungssicherung wurde die Gefahr von Transportschäden durch starke Beschleunigungskräfte im Zuge der Bahnlogistik ausgeschlossen.

