GW fordert Technologieoffenheit bei der Mobilitätswende

Vergangene Woche haben sich mehr als 30 Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft am Standort des Logistikunternehmens Gebrüder Weiss in Maria Saal im Bezirk Klagenfurt-Land zum Wirtschaftsgespräch getroffen.Auch Finanzminister Dr.Magnus Brunner war der Einladung des Wirtschaftsbundes Kärnten gefolgt.Gastgeber Markus Ebner, Niederlassungsleiter von Gebrüder Weiss Maria Saal und Fachgruppenobmann Spedition & Logistik der Wirtschaftskammer Kärnten, verdeutlichte bei einer Führung durch das moderne Logistikterminal die herausragende Bedeutung der Logistik für Österreichs Volkswirtschaft.Gebrüder Weiss ist in Kärnten Markführer der Branche und zählt viele namhafte Unternehmen aus Industrie und Handel zu seinen Kunden.