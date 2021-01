Gebrüder Weiss Esslingen will mit exzellenten Services weiter wachsen

Der neue Niederlassungsleiter Dominic Gaida sieht sehr gute Voraussetzungen am Standort in Baden-Württemberg.

Dominic Gaida ist seit Jahresbeginn neuer Niederlassungsleiter bei Gebrüder Weiss im baden-württembergischen Esslingen.Der 40-jährige tritt die Nachfolge von Jochen Gonser an, der künftig am selben Standort die Vertriebsleitung für den wirtschaftsstarken Großraum Stuttgart übernimmt.GW Esslingen ist die größte Niederlassung im süddeutschen Landverkehrsnetz des Logistikdienstleisters.„Wir haben sehr gute Voraussetzungen am Standort.Unser Ziel für 2021 und die darauffolgenden Jahre ist es, durch exzellente Services im Landtransport und vor allem auch bei Lager- und Logistiklösungen weiter zu wachsen“, so Dominic Gaida.