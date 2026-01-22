Wechsel an der Spitze von Gebrüder Weiss Bulgarien

22.01.2026

Die Landesgesellschaft betreut namhafte Kunden aus der Automotive-, IT- und Konsumgüterindustrie.

Wechsel an der Spitze von Gebrüder Weiss Bulgarien Bild: Gebrüder Weiss
Bei Gebrüder Weiss Bulgarien hat Lyudmil Elshishki (37) am 1.Jänner 2026 die Geschäftsführung übernommen.Er folgt auf Marieta Grigorova (63), die nach 32 Jahren an der Spitze der Landesgesellschaft in den Ruhestand getreten ist.Lyudmil Elshishki arbeitet seit über 15 Jahren in der Logistikbranche, zuletzt im Management eines globalen Konzerns.Dort leitete er strategische Projekte in 14 Ländern und baute das Retail-Netzwerk aus.

