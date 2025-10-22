Güterverkehr als wesentlicher Treiber der Bahnentwicklung

Technisches Museum Wien macht die 200 Jahre alte Geschichte des Transportmittels lebendig. Sonderausstellung „Im Bann der Bahn“ zeigt beeindruckende Exponate.

Seit zwei Jahrhunderten steht die Eisenbahn für Fortschritt, Mobilität und technische Innovation.Mit ihr begann ein neues Zeitalter der Geschwindigkeit, sie veränderte Wirtschaft, Gesellschaft und das Zeitgefühl selbst.Anlässlich dieses Jubiläums widmet das Technische Museum Wien (TMW) dem Thema eine umfassende Sonderausstellung.Im Zentrum der Schau „Im Bann der Bahn“ stehen eindrucksvolle großformatige Modelle, die weit mehr sind als Miniaturen: Lokomotiven, Waggons und ganze Bahnanlagen in erstaunlicher Detailtreue.Nicht der Personen-, sondern der Güterverkehr war in der Geschichte der Bahnentwicklung die treibende Kraft.