Güterverkehr als wesentlicher Treiber der Bahnentwicklung

22.10.2025

Technisches Museum Wien macht die 200 Jahre alte Geschichte des Transportmittels lebendig. Sonderausstellung „Im Bann der Bahn“ zeigt beeindruckende Exponate.

Güterverkehr als wesentlicher Treiber der Bahnentwicklung Bild: Technisches Museum Wien-Klaus Pichler / Zweiteiliger Bahnpostwagen Type FA
Seit zwei Jahrhunderten steht die Eisenbahn für Fortschritt, Mobilität und technische Innovation.Mit ihr begann ein neues Zeitalter der Geschwindigkeit, sie veränderte Wirtschaft, Gesellschaft und das Zeitgefühl selbst.Anlässlich dieses Jubiläums widmet das Technische Museum Wien (TMW) dem Thema eine umfassende Sonderausstellung.Im Zentrum der Schau „Im Bann der Bahn“ stehen eindrucksvolle großformatige Modelle, die weit mehr sind als Miniaturen: Lokomotiven, Waggons und ganze Bahnanlagen in erstaunlicher Detailtreue.Nicht der Personen-, sondern der Güterverkehr war in der Geschichte der Bahnentwicklung die treibende Kraft.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

ÖBB revolutionieren die Bahntunnelreinigung

Dank „Hydrojet“ können deutlich mehr Meter in einem Durchgang gesäubert werden – statt bisher rund 150 Meter sind nun über 2.000 Meter möglich.

21.10.2025

DB Cargo Full Load Solutions jetzt mit 200 neuen Trailern

Mit insgesamt 450 Einheiten setzt das Unternehmen Maßstäbe für leistungsstarke, sichere und nachhaltige Logistik.

21.10.2025

Unit45: Bahnbrechender elektrischer Reefer

Das 45-ft-Containerkonzept ist eine effiziente Lösung für der kontinentalen logistischen Modalitätsthemen der Zukunft.

20.10.2025
Anzeige
Anzeige