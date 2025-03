Güterbahn ZSSK Cargo startet in das dritte Jahrzehnt

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) – die Güterverkehrssparte der slowakischen Bahn – feiert ihr 20-jähriges Bestehen.Das Unternehmen wurde am 1.Jänner 2005 durch die Teilung des ursprünglichen Betreibers im Personen- und Güterverkehr auf der Schiene gegründet.Mit seiner Tätigkeit knüpft ZSSK Cargo an die mehr als 180-jährige Geschichte des Schienengüterverkehrs in der Slowakei an.Als einziges EVU im Land bietet es Transporte auf den Hauptstrecken sowie auf allen regionalen Bahnlinien an.

