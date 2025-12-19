Güter auf die Schiene in der Region Außerfern-Allgäu

Die Region Außerfern-Allgäu ist bislang nur unzureichend in europäische Verkehrsnetze und TEN-T-Korridore eingebunden.Die bestehende Schieneninfrastruktur wird überwiegend auf den Personenverkehr ausgerichtet.Um das zu ändern, starten das Logistik-Kompetenz-Zentrum (LKZ) Prien und der Verein Netzwerk Logistik (VNL) gemeinsam das grenzübergreifende Projekt „Güter auf die Schiene“.Ziel ist es, die strukturellen Voraussetzungen für einen wirtschaftlich tragfähigen, grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr in der Region Außerfern-Allgäu zu verbessern und die regionale Stimme gegenüber Politik, Verwaltung und Infrastrukturbetreibern zu stärken.Das einjährige Projekt hat im November 2025 begonnen.

