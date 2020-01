GSSA Brainway (Wien) öffnet ATC Aviation das Tor nach Osteuropa

Mit 1. Februar 2020 werden die österreichische Firma GSSA Brainway und ihre Tochtergesellschaften in Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien und der Slowakei Mitglied der ATC Aviation Services Group mit Sitz in Frankfurt. Zu den in Österreich und Osteuropa vertretenen Fluggesellschaften gehören die Saudi Arabian Airlines, United Airlines, Ethiopian Airlines, NCA, LOT Polish Airlines, China Southern Airlines und Air China.



ATC-Geschäftsführer Ingo Zimmer: „Mit dieser Übernahme fasst ATC in Osteuropa Fuß, um die Kunden besser bedienen zu können und unsere Fähigkeiten in diesem Gebiet weiter auszubauen. Gunter Pepl, Geschäftsführer von Brainway, ergänzt: „Wir sind sehr erfreut, Teil des ATC-Teams zu werden. Ihr weltweiter Ruf in Verbindung mit unserem Osteuropa-Wissen wird unseren Kunden einen Mehrwert bieten“.



Brainway Airlineservices GesmbH ist eine Fracht-Generalvertretung für die Vermarktung von Luftfrachtkapazitäten. Das Unternehmen wurde im Juni 2005 gegründet und hat im der Jahre einen großen Kundenstamm von Agenturen und Fluggesellschaften aufgebaut.



ATC Aviation Services ist ein weltweit führender Generalvertreter für den Frachtverkehr, der mehr als 75 Fluggesellschaften vertritt und einen Umsatz von über 400 Mio. USD pro Jahr erzielt. Mit den Neuerwerbungen bedient die Gruppe ihre Fluglinienkunden in 31 Ländern weltweit.



www.atc-aviation.comwww.brainway.at