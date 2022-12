Grünes Ammoniak-Importterminal im Hafen Antwerpen-Brügge geplant

Bild: Port of Antwerp-Bruges / Advario, vertreten durch Bart Seliaerts (links im Bild), und Fluxys, vertreten durch Hadrien Bown, präsentieren ihre Pläne für ein Ammoniak-Importterminal.

Im Hafen Antwerpen-Brügge soll bis 2027 ein neues Importterminal für nachhaltiges Ammoniak entstehen.Um Logistik und Industrie bei der Dekarbonisierung mit dem Import und der Lagerung von grüner Energie und Rohstoffen zu unterstützen, bündeln die Unternehmen Fluxys, Advario Stolthaven Antwerpen und Advario Gas Terminal ihre Stärken und ihr Fachwissen in den Bereichen Logistik, Lagerung und Pipelinetransport.Mitte November stellten die Partner im Rahmen einer Deutschland-Roadshow des Hafens Antwerpen-Brügge ihr Vorhaben und den konkreten Zeitplan bis zur Inbetriebnahme vor.Demnach wird das künftige Terminal im Hafen Antwerpen-Brügge Lösungen für die Lagerung sowie den Transport per Bahn und Binnenschiff ins Hinterland bieten.Auch ein direkter Pipeline-Anschluss an Industriestandorte ist möglich.