Gruber Logistics: „Nachtflüge“ auf der Straße

Das Großraum- und Schwertransporteunternehmen hat einen musealen Lockheed-Flieger erfolgreich zur Homebase nach Frankfurt am Main gelotst.

Ab 2026 wird die historische Lockheed L-1649A Super Star im Konferenz- und Besucherzentrum der Lufthansa Group in Frankfurt am Main zu sehen sein.Gruber Logistics, Experte für Großraum- und Schwertransporte (GST), hat heuer im Sommer für die Airline das Prestigeprojekt übernommen, das frühere Flaggschiff in deren Heimatflughafen zurückzubringen.In zwei präzise geplanten Überführungen zeichnete Gruber Logistics für den Transport von Rumpf, Leitwerk sowie den beiden Tragflächen zunächst vom Hamburger Airport zum Flughafen Münster/Osnabrück im Juli und von dort im August nach Hessen verantwortlich.Mittels 3D-Computermodellen berechnete der Schwerlastlogistiker die Routen und brachte das 35 Meter lange Museumsstück, dessen Spannweite 45 Meter beträgt, erfolgreich an seinen künftigen Ausstellungsort.Über eineinhalb Jahre planten die GST-Experten von Gruber Logistics die einzelnen Transporte der Lockheed Super Star, die 1957 zur Flotte der Airline stieß und zuletzt in mühevoller Kleinarbeit von der Lufthansa Technik in Hamburg restauriert wurde.