25 Jahre Baltic Rail Gate: Großer Bahnhof zum Jubiläum

Zur Feier einiger besonderer Beweggründe versammelten sich rund 100 Gäste aus Wirtschaft und Politik auf dem Umschlaggelände im Hafen Lübeck.

Bild: LHG / Von links: Dietmar Lonke (Geschäftsführer BRG), Prof. Sebastian Jürgens (Geschäftsführer LHG), Armin Riedl (Geschäftsführer Kombiverkehr), Antje Falk (ehemalige Geschäftsführerin BRG), Susanne Henckel (Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein) und Jan Lindenau (Bürgermeister der Hansestadt Lübeck) feierten gemeinsam 25 Jahre Baltic Rail Gate.

Gleich fünf Anlässe boten Grund zur Freude am Baltic Rail Gate (BRG) auf dem Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde: Das Kombiterminal feierte sein 25-jähriges Bestehen, die offizielle Einweihung eines neuen Portalkrans, die Verlängerung der Gleise auf 740 Meter sowie einen Wechsel in der Geschäftsführung.Antje Falk, seit Anfang an dabei, verabschiedete sich in den Ruhestand, ihr Nachfolger Dietmar Lonke übernahm offiziell die Leitung des Terminals.Seit seiner Gründung gilt Baltic Rail Gate als zentrale Drehscheibe des Kombinierten Verkehrs zwischen Deutschland und den Ostseeanrainerstaaten.Mit der jüngsten Modernisierung ist das Terminal technisch und logistisch auf die steigenden Anforderungen des Schienengüterverkehrs vorbereitet.Der neue Portalkran und die verlängerten Gleise schaffen die Voraussetzungen für längere und effizientere Züge.