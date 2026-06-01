Große Bühne für die Spedition UnitCargo

01.06.2026

Das auf Lkw-Komplett- und Teilladungen spezialisierte Unternehmen gewinnt den Exportpreis 2026 der Wirtschaftskammer Österreich. Plätze zwei und drei gehen an Trawöger Transport und Cargo-Center Graz.

Große Bühne für die Spedition UnitCargo Bild: Marek Knopp
Das Logistikunternehmen UnitCargo Speditions GesmbH mit Sitz in Wien ist mit dem renommierten Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in der Kategorie Transport und Verkehr ausgezeichnet worden.Die verliehene Goldmedaille würdigt die herausragenden internationalen Erfolge und das überdurchschnittliche Engagement des Unternehmens auf Auslandsmärkten.Silber ging an Trawöger Transport aus Oberösterreich, Bronze an das Cargo-Center Graz.Neben der Zentrale in Wien-Hietzing betreibt UnitCargo Niederlassungen in Bulgarien, Polen, Rumänien, Serbien und der Slowakei.Der Schwerpunkt des 2004 gegründeten Unternehmens liegt auf Lkw-Komplett- und Teilladungen innerhalb des Korridors Skandinavien und Südosteuropa.

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