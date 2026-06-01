FedEx stärkt sein europäisches Landtransportnetz

01.06.2026

Eine 46 Mio. EUR-Investition in das Road Hub im niederländischen Duiven erhöht die Frachtkapazität und fördert das Wachstum des Netzwerks.

FedEx stärkt sein europäisches Landtransportnetz Bild: FedEx
Die Federal Express Corporation tätigt eine strategische Investition zum Ausbau ihres Straßentransportzentrums in Duiven.Das unterstützt einerseits das Wachstum des Unternehmens im Markt für internationale Premium-Pakete und -Fracht, und stärkt andererseits die Position der Niederlande als bedeutendes Logistikdrehkreuz in Europa.Konkret fließen 46 Mio.EUR in den Erwerb und den Ausbau eines benachbarten Objektes.Dadurch erhöht sich die Kapazität des Logistikzentrums deutlich, während die betriebliche Effizienz im gesamten europäischen Straßennetz steigt.

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