E-Lkw statt Verbrenner: „Initiative Grüner Brenner“

01.06.2026

MAN Truck & Bus, Dettendorfer Energy GmbH und weitere Partner verleihen dem batterieelektrischen Antrieb neuen Schub auf der transalpinen Route.

E-Lkw statt Verbrenner: „Initiative Grüner Brenner“ Bild: MAN
Mit der jüngst gegründeten „Initiative Grüner Brenner“ fördern MAN Truck & Bus und die Dettendorfer Energy GmbH gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Energie und Infrastruktur den Einsatz von batterieelektrischen Lkw auf der Brennerroute.Jeder eTruck spart gegenüber einem Lkw mit Dieselmotor im Schnitt rund 95 Tonnen CO₂ pro Jahr ein – bei einer jährlichen Fahrleistung von 110.000 Kilometern.  „Der Brenner ist ein Stresstest für den europäischen Güterverkehr – und zugleich ein konkreter Beleg dafür, dass Elektromobilität im Schwerlastverkehr schon heute einen wesentlichen Beitrag zur Minderung des Verkehrsproblems leisten kann.Bis zur Fertigstellung des Brennerbasistunnels können E-Trucks einen wichtigen Beitrag zur Entlastung leisten“, plädiert Dr.

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