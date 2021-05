Grimaldi startet RoRo-Dienst Antwerpen – Cork

Mit der Einführung einer RoRo-Verbindung zwischen Antwerpen und Cork ab Anfang Mai stärkt die Grimaldi Group ihre Präsenz in Irland.Der Dienst wird zweimal wöchentlich verkehren und soll die bestehende Anbindung Irlands an das Grimaldi-Netz, das über 140 Häfen weltweit umfasst, stärken.Gleichzeitig wird die Transitzeit und die Effizienz des Transportservices für rollende Fracht mit Ziel Antwerpen, dem Hauptdrehkreuz von Grimaldi in Nordeuropa, verbessert.Die Grimaldi Group ist seit fast 25 Jahren in Irland tätig.Dank der erfolgreichen Partnerschaft mit der Port of Cork Company betreibt sie derzeit einen regelmäßigen RoRo- und Containerdienst, der Cork direkt mit Nordeuropa und dem Mittelmeerraum, sowie via Antwerpen mit Zielen in Nord- und Südamerika, Westafrika und Russland verbindet.

