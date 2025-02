Grimaldi Group spinnt ihr Netz bis nach Indien

Die Grimaldi Group setzt ihre weltweite Expansion fort und nimmt Indien in ihr Seeverkehrsnetz auf.Ab sofort bietet sie einen regelmäßigen Dienst mit zwei Abfahrten pro Monat von Europa auf den Subkontinent an und verstärkt damit ihre Präsenz in Südasien.Auf der neuen Strecke werden wichtige Häfen in Nordeuropa und auf der Iberischen Halbinsel angelaufen.Der Fahrplan sieht folgendermaßen aus: Southampton - Antwerpen - Bremerhaven - Setubal/Vigo - Mumbai.Nach dem Anlauf in Indien setzen die Schiffe ihre Reise in den Fernen Osten fort und steuern Häfen in Taiwan, Japan, Südkorea und China an.

