Grimaldi Group fährt jetzt mit „Grünen Riesen“

Ein weiterer Schritt für die Nachhaltigkeit und Qualität des Güterverkehrs zwischen Italien und Griechenland: Ab sofort wird die von der Grimaldi Group betriebene RoRo-Linie zwischen Venedig, Bari und Patras mit zwei „Grünen Riesen" bedient - den hochmodernen Hybridschiffen „Eco Catania" und „Eco Malta".Jedes der beiden Schiffe kann etwa 7.800 laufende Meter Fracht befördern, was etwa 500 Anhängern und 180 Autos entspricht - doppelt so viel wie die vorherigen Kurzstrecken-RoRo-Schiffen, die unter der Flagge der Grimaldi Group gefahren sind.Dank zahlreicher innovativer technologischer Lösungen zur Optimierung der Betriebs- und Umweltleistung führt die größere Kapazität jedoch nicht zu einem höheren Kraftstoffverbrauch: Bei gleicher Geschwindigkeit verbrauchen die „Eco Catania" und „Eco Malta" die gleiche Menge an Treibstoff wie die RoRo-Schiffe der vorherigen Generation, wodurch sich die CO2-Emissionen je transportierter Einheit halbieren.Wenn sie am Liegeplatz ankern, nutzen die Hybridschiffe die in Mega-Lithium-Batterien gespeicherte Elektrizität, die während der Fahrt durch Wellengeneratoren und 350 m² an Bord installierter Sonnenkollektoren wieder aufgeladen wird.

