GreenChem Austria startet mit zwei Paukenschlägen

Übernahme der AdBlue-Lieferungen von LAT Nitrogen und Integration des AdBlue-Geschäfts der Kreuzmayr GmbH.

Die GreenChem Group gibt die offizielle Gründung der GreenChem Austria GmbH mit Sitz in Linz bekannt.Dieser Schritt markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein im kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens in Europa.Zudem stärkt die Expansion die operative Präsenz und den Kundenservice in Mitteleuropa.Mit der Gründung der GreenChem Austria GmbH werden die AdBlue-Transporte für LAT Nitrogen übernommen.Das ermöglicht Direktlieferungen und eine effizientere, kundenorientierte Lieferkette.