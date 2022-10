Greencarrier Freight Services ist jetzt JAS Worldwide

Greencarrier Freight Services International AB und seine Tochtergesellschaften werden ab dem 1.Oktober 2022 unter der Marke JAS Worldwide tätig sein.Die Umfirmierung folgt auf die Übernahme von Greencarrier Freight Services AB durch JAS Worldwide im November 2021, mit der die geografische Präsenz des Unternehmens auf die nordischen und baltischen Länder sowie auf Osteuropa ausgeweitet wurde. Mikael Forsberg, CEO von Greencarrier Freight Services, kommentiert: „Dieser Schritt fühlte sich wie der natürliche nächste Schritt in unserer Integration mit JAS an, und unsere Teammitglieder freuen sich, nun offiziell Teil der JAS-Familie zu sein.Im vergangenen Jahr ist unseren Kunden das erweiterte Netzwerk an Logistikdienstleistungen und -lösungen der JAS-Gruppe zur Verfügung gestanden; welches durch die neue Integration noch nahtloser wird.

