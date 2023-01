Arger Personalmangel in Handel, Logistik und Verkehr

Der aktuelle Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes weist in der Sparte über 45.000 offene Stellen für den österreichischen Arbeitsmarkt aus.

Der Österreichische Wirtschaftsbund wollte herausfinden, wie viele offene Stellen es in Österreich wirklich gibt.Eine Quelle ist das AMS.Da viele Ausschreibungen jedoch online erfolgen und nicht gemeldet werden, scheinen nicht alle offenen Stellen in der Statistik des AMS auf.Zu diesem Zweck wurden online ausgeschriebene Stellen mittels eines Softwareprogramms gezählt und um Duplikate bereinigt.So ergeben sich mehr als doppelt so viele offene Stellen als bisher angenommen.