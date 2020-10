Gomultimodal bietet kostenlosen KV-Wegweiser für KMU-Betriebe

Die Verlagerung von Lkw-Transporten auf den Kombinierten Verkehr ist ein wichtiger Baustein für die notwendige CO2-Reduzierung im Güterverkehr und wird von der Politik in Europa mit finanziellen Mitteln im dreistelligen Milliardenbereich gefördert. Für Unternehmen, die Verkehrsverlagerung auf die Schiene und die Reduzierung des CO2- Ausstoßes als wesentliche Ziele sehen, ist der KV die ideale Lösung. Die Schiene kombiniert mit der Flexibilität der Straße bietet die Grundlage einer zukunftsfähigen Strategie für mehr Klimaschutz und nachhaltige Transporte.

Der Transport im Kombinierten Verkehr ist komplexer als durchgängige Straßentransporte und stellt Unternehmen vor neue Aufgaben in den betrieblichen Abläufen. An diesem Punkt setzt die Beratungskampagne „Ready for Rail“ an. „Insbesondere im innereuropäischen Ladungsverkehr geht es nicht allein um das Informieren, Planen und Buchen von einzelnen Transporten. Vielmehr geht es darum, umweltfreundliche Transportlösungen langfristig und sinnvoll im Unternehmen zu etablieren – und das auch in wirtschaftlicher Hinsicht“, erläutert Gerhard Oswald, Geschäftsführender Gesellschafter der Gomultimodal GmbH.

Mit der Kampagne „Ready for Rail“ geht Gomultimodal auf den erhöhten Informations- und Beratungsbedarf zur Stärkung des Schienengüterverkehrs ein und bietet insbesondere produzierenden, sowie Handels- und Logistikunternehmen drei Beratungsmodule zur Implementierung des Kombinierten Verkehrs an.

Modul 1 bietet einen qualifizierten Einstieg in die Transportabwicklung im Kombinierten Verkehr. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist diese lösungsorientierte Kurzberatung kostenlos. Modul 2 konzentriert sich auf mögliche Kooperationspartner, um einen effizienten Rundlauf im Haus-Haus-Verkehr zu realisieren. Modul 3 ist die Grundlage für Unternehmen, die eine langfristige Strategie für einen nachhaltigen Transport im Warenein- und Warenausgang, auch unter Berücksichtigung eines eigenen Gleisanschlusses, umsetzen möchten.

Für Unternehmen, die Ihre Klimaziele nicht ausschließlich durch eine Verkehrsverlagerung auf die Schiene realisieren können, bietet das Start-up „moovment“ den Ausgleich nicht vermeidbarer Emissionen durch den Kauf von Zertifikaten. „Dadurch, dass die Kompensation in Deutschland durch Verlagerung geeigneter Transporte auf die Schiene erreicht wird, trägt diese direkt zur deutschen Verkehrswende in der Logistik bei,“ so Gründer Christian Wutke.

Gomultimodal wurde 2013 mit Sitz in Hamburg gegründet und ist Beratungsspezialist für nationale und internationale Transporte im Kombinierten Verkehr. Das Angebot richtet sich an Verlader, Transport- und Logistikunternehmen, politische Institutionen sowie Verbände und öffentliche Einrichtungen.

www.gomultimodal.com