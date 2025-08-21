Goldbeck Rhomberg setzt Impulse für Gebrüder Weiss

Unabhängig von dem Projekt in Wolfurt prägen weiterhin anspruchsvolle Rahmenbedingungen und Unsicherheiten die Baubranche.

Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck Rhomberg hat im Geschäftsjahr 2024/25 (31.März 2025) einen Umsatz von 372 Mio.EUR erwirtschaftet und liegt damit etwa auf Vorjahresniveau.Gleichzeitig ist der Auftragseingang auf 466 Mio.EUR gestiegen.