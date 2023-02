GoGreen Plus jetzt auch für Kunden von DHL Express

DHL Express startet mit der schrittweisen Einführung von GoGreen Plus.Der neue Service ermöglicht es Kunden, die mit ihrem Frachtaufkommen verbundenen CO2-Emissionen durch Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zu reduzieren („Insetting“).Das ist ein Novum für globale Expressunternehmen.Die Implementierung erfolgt zunächst in Großbritannien, gefolgt von Italien, Dänemark, Schweden, Kanada, Australien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Ab diesem Monat können sich Kunden in diesen Ländern bei der Auswahl ihrer Versanddienstleistung über MyDHL+ für die Option GoGreen Plus entscheiden.

