Globalisierung hält sich stabil auf Rekordniveau

12.03.2026

DHL Global Connectedness Report 2026 prognostiziert weiter wachsenden Handel – auch bei höheren Zöllen.

Globalisierung hält sich stabil auf Rekordniveau Bild: DHL Group
Die Globalisierung bleibt auf historisch hohem Niveau – trotz stärkerer geopolitischer Spannungen, steigender US-Zölle und großer Unsicherheit über die künftige Handelspolitik.Das ist eines der zentralen Ergebnisse des DHL Global Connectedness Report 2026, den DHL und die New York University Stern School of Business veröffentlicht haben.Der Bericht basiert auf mehr als neun Millionen Datenpunkten zu internationalen Strömen von Handel, Kapital, Information und Personen.Damit bietet er die umfassendste verfügbare Analyse zum Stand der Globalisierung.  Der Bericht misst den Grad der Globalisierung auf einer Skala von 0 Prozent (keine grenzüberschreitenden Ströme) bis 100 Prozent (Grenzen und Entfernungen spielen keine Rolle mehr).

