Globale Carrier matchen sich um Israels führende Containerlinie

ZIM Integrated Shipping Services ist ein Übernahmekandidat, an dem mehrere Reedereien großes Interesse haben.

Laut der israelischen Wirtschafts- und Finanzzeitung „Globes“ hat Hapag-Lloyd ein Angebot zur Übernahme von ZIM Integrated Shipping Services, Israels größtem Container-Schifffahrtsunternehmen, abgegeben.Das Magazin berichtet, dass das Angebot noch in einem frühen Stadium sei und die Verhandlungen zwischen den Parteien noch nicht begonnen hätten.ZIM gab dazu keine Stellungnahme ab.Globes schreibt auch, dass andere große Reedereien, darunter MSC und Maersk, in den letzten Tagen Interesse an dem Schifffahrtsunternehmen bekundet hätten.Basierend auf den von der Finanzzeitung veröffentlichten Zahlen halten Hapag-Lloyd etwa 7,4 Prozent der globalen Containerkapazität, MSC 20,2 Prozent und Maersk 14,3 Prozent.