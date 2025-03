Gleis frei für smarte Frauen bei der ÖBB Rail Cargo Group

Drei Mitarbeiterinnen der ÖBB Rail Cargo Group sprechen anlässlich des Frauentages über ihre Begeisterung für den Schienengüterverkehr. Margot Mohr ist seit 18 Jahren in der Logistik. Aus der Justiz kommend wechselte sie in die Disposition und entdeckte dort ihre Leidenschaft für die Branche.

„Ich habe schnell gemerkt, dass es in der Logistik nicht nur um Transporte geht, sondern um clevere Lösungen, um Dinge effizienter zu machen – das hat mich von Anfang an begeistert“, sagt sie. Flott entwickelte sie sich weiter, erst im Vertrieb, dann in der operativen Steuerung. Seit kurzem ist sie in der ÖBB-Produktion für internationale Ganzzüge zuständig.

Lucia Mirica kommt ursprünglich aus Rumänien und arbeitet seit zehn Jahren für die RCG. Ihre Karriere begann in der Disposition, bevor sie in die Transportkoordination wechselte. Heute ist sie für die Organisation von TransFER Verbindungen zwischen Rumänien und anderen europäischen Ländern verantwortlich.

Ihr Job erfordert höchste Präzision, denn sie sorgt dafür, dass Einzelwagen optimal gebündelt transportiert werden. Besonders spannend findet sie die Abstimmung mit internationalen Partnern und die Herausforderung, verschiedene Verkehrsträger nahtlos zu verknüpfen.

Clémentine Renault aus Frankreich begann vor neun Jahren bei der RCG. Nach ein paar Jahren bei einer Lkw-Spedition machte sie im ÖBB-Güterverkehr erste Erfahrungen in der Disposition und im Vertrieb. Schließlich wechselte sie ins Service Design, wo sie heute ein Team leitet und innovative Logistiklösungen mitentwickelt.

Bei der Frage, was die Bahn so spannend macht, sind sich alle drei Damen einig: „Die Komplexität! Es ist nie nur Bahn. Es sind Lkw-Vorläufe, Terminals, internationale Abstimmungen“. Dass die Logistik eine Männerdomäne sei, ist für das Trio ganz klar ein veraltetes Klischee und nicht mehr.

Clémentine Renault erklärt: „Es gibt einfach eine riesige Vielfalt an Berufen. Wir arbeiten mit Techniker:innen, Disponent:innen, Vertriebler:innen – und genau das macht den Schienengüterverkehr so spannend.“ Lucia Mirica ergänzt: „In der Bahnlogistik arbeiten unglaublich viele Frauen, in allen Bereichen. Wir sind nicht die Ausnahme, sondern längst Teil des Ganzen.“

