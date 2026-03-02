Girteka: 74 Mio. EUR für die Fahrzeugflotte

Die Mittel dienen zur Anschaffung von 1.200 Lkw zur Modernisierung der Flotte.

Girteka Logistics aus Litauen hat einen Finanzierungsvertrag über 74 Mio.EUR mit der AKA Bank aus Frankfurt am Main unterzeichnet.Die Transaktion wird von der belgischen Exportkreditagentur ECA unterstützt.Das frische Geld will Girteka zur Anschaffung von 1.200 Lkw verwenden.