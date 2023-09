Girteka Group startet Kooperation mit Fleethand

Die Girteka Group, das größte anlagenbasierte Logistikunternehmen in Europa, hat die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Telematikanbieter Fleethand aufgenommen.Die Kooperation unterstützt Girteka bei der laufenden digitalen Transformation und bei den Bemühungen um bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrer.Aktuell sind in jedem Girteka-Lkw Telematiksysteme integriert, die den Fahrern Informationen und Funktionen für die Kommunikation oder die Erledigung von Routineaufgaben bieten.Die Telematiksysteme sammeln Daten von über 270 Integrationspunkten in den Systemen der Lkw- und Anhängerhersteller.Die Telematikdaten ermöglichen es einerseits den Kunden die Position ihrer Ladung zu verfolgen, und andererseits den Managern, die Leistung des Lkw und des Anhängers zu untersuchen und auf eine bestimmte Situation zu reagieren oder den Fahrer zu kontaktieren.

