German Ports startet in das digitale Freistellungsverfahren 

Reedereien können als erste Branche teilnehmen, anschließendes Onboarding der Spediteure, Importeure und Transporteure.

Unter dem Namen Securce Release Order (SRO) geht am 1.Oktober 2025 das digitale Freistellungsverfahren für Containerimporte über die IT-Plattform German Ports in Betrieb.Die Einführung erfolgt in drei Stufen.Damit minimieren die Plattform-Betreiber Dakosy AG und dbh Logistics IT AG die Risiken für die betroffenen Unternehmen. „Die Einführung der Secure Release Order markiert einen bedeutenden Fortschritt in der digitalen Abwicklung von Importprozessen in deutschen Häfen.