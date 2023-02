IATA CEIV-Zertifizierung jetzt auch in Budapest, Warschau, Brüssel, London, Manchester, Frankfurt/Main, Arlanda (Schweden).

Zusätzlich zu dem bereits zertifizierten Standort in Amsterdam hat der Logisitkdienstleister Geodis zum Jahresende 2022 die IATA CEIV Pharma-Zertifizierung für sieben weitere Standorte in Europa erhalten.Damit ist sichergestellt, dass die Anlagen, die Ausrüstung, die Prozesse und das Personal den derzeit geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften entsprechen, die von der Pharmaindustrie erwartet werden.Das IATA CEIV-Programm zielt darauf ab, die bewährten Verfahren der Branche zu erweitern und eine weltweit akzeptable Standardisierung zu erreichen.Durch die Bildung einer gemeinsamen Grundlage aus bestehenden Vorschriften und Standards gewährleistet die Zertifizierung die internationale und nationale Einhaltung der Vorschriften.Das dient zum Schutz der Produktintegrität und trägt gleichzeitig den spezifischen Luftfrachtanforderungen in der Pharmalogistik Rechnung.